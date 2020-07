Sorpreso a rubare con borsa schermata: fermato ladro a via Toledo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo, all’angolo con via Concezione a Montecalvario, hanno notato una persona con due grosse buste in sella a uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato rinvenendo nelle buste 14 capi di vestiario con i dispositivi anti-taccheggio di una nota catena di abbigliamento e una borsa schermata con della carta argentata. Inoltre, nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati altri 36 capi di abbigliamento per un valore complessivo di 867 euro. Raffaele Riccio, 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione. L'articolo Sorpreso a rubare con borsa schermata: fermato ladro ... Leggi su anteprima24

