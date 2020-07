Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti: la sua risposta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia: la blogger è stata accusata d’aver fatto identificare un minore a mezzo stampa in occasione della sua presenza, Domenica scorsa, in un gazebo della Lega. L’episodio a cui si far riferimento riguarda il coinvolgimento del figlio Leon che insieme alla madre si è trovato a fronteggiare alcune dichiarazioni del leader della Lega. Selvaggia si è infatti avvicinata a Salvini per fargli notare l’assenza dell’uso della mascherina, il leadear non ha risposto e in seguito è intervenuto il figlio minorenne della giornalista che ha accusato Salvini d’essere omofobo e razzista. La risposta di Selvaggia Lucarelli Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cognome ... Leggi su quotidianpost

stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - SkyTG24 : #Milano, Selvaggia Lucarelli deferita dall'Ordine dei giornalisti: violata Carta di Treviso - LegaSalvini : ++ VIOLATA LA CARTA DI TREVISO, SELVAGGIA LUCARELLI DEFERITA DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ++ (AGI) - Milano, 7 lug.… - MatteoOhayoo : RT @Italiantifa: Augurano lo stupro a Selvaggia Lucarelli e al figlio,la morte alla Lamorgese,a Laura Boldrini..A seguito di molte prove ra… - paolominervino : RT @LucillaMasini: Selvaggia #Lucarelli deferita dall'Ordine ei giornalisti per aver reso possibile l'identificazione del figlio minorenne… -