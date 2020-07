Scuola, Azzolina annuncia test sierologici e immissioni docenti (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – test sierologici per tutto il personale scolastico in vista dell’inizio del nuovo anno, in cui sarà garantita l’immissione in ruolo di 78 mila nuovi docenti. Sono queste alcune novità legate al prossimo anno scolastico, anticipate oggi dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenendo in audizione presso la commissione Cultura del Senato. “Accolgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il ministero della Salute, per definire modalità e tempistiche” ha detto il ministro. “In ... Leggi su ilcorrieredellacitta

