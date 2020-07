Sci – Finn Christian Jagge morto per una malattia fulminante: strappò l’oro olimpico di Albertville a Tomba (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mondo dello sci in lutto per la scomparsa di Finn Christian Jagge. Lo sciatore norvegese si è spento all’età di 54 anni a causa di una malattia fulminante. “Il nostro amore più grande, il nostro più grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo, è morto oggi, dopo una grave malattia. Il dolore è indescrivibile, siamo completamente devastati“, ha scritto la moglie Trine-Lise Jagge sul suo profilo Facebook. “Finken”, vanta nella sua carriera 7 vittorie di gare in Coppa del Mondo di Slalom e soprattutto l’oro olimpico ad Albertville 1992 nel quale superò Alberto Tomba. L’ex ... Leggi su sportfair

