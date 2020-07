Scaccabarozzi confermato alla guida di Farmindustria (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'assemblea privata di Farmindustria ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 e confermato Massimo Scaccabarozzi alla guida dell'Associazione. Scaccabarozzi – di Janssen Italia, milanese, laureato in Farmacia – è componente della Giunta e invitato permanente del Consiglio Direttivo di Confindustria. Il Comitato di Presidenza è composto da cinque vice presidenti: Alberto Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Maurizio de Cicco (Roche), Pasquale Frega (Novartis Farma), Stefano Golinelli (Alfasigma), Luciano Grottola (Ecupharma).Del Comitato di Presidenza fanno parte anche Lucia Aleotti (Menarini), Francesco De Santis (Italfarmaco), Fabrizio Greco (AbbVie), Fabio Landazabal (GlaxoSmithKline), Pierluigi Petrone (Euromed) ... Leggi su iltempo

dbiselli : RT @dariodivico: Farmindustria ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 e confermato Massimo Scaccabarozzi alla… - puntoeffe : Scaccabarozzi confermato al vertice di Farmindustria - GPiziarte : RT @dariodivico: Farmindustria ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 e confermato Massimo Scaccabarozzi alla… - dariodivico : Farmindustria ha nominato il nuovo Comitato di Presidenza per il biennio 2020-2022 e confermato Massimo Scaccabaroz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scaccabarozzi confermato Scaccabarozzi confermato alla guida di Farmindustria Il Dispari Quotidiano Il report 2019 sul Mercato del Lavoro in Provincia di Lecco: “Una ripresa svanita”

Dopo un anno positivo e di crescita il mercato del lavoro dovrà fare i conti con le conseguenze della pandemia LECCO – “Pur con le sue criticità, il 2019 si era configurato come un anno di ripresa e c ...

Un fiume di soldi, tra cinque anni saremo l’hub della ricerca

I fondi pubblici pre e post-Covid daranno grande impulso all’industria della sanità. Scaccabarozzi: la Toscana è in pole Ricercatori illuminati, incubatori che raggruppano start up che attraggono comp ...

Dopo un anno positivo e di crescita il mercato del lavoro dovrà fare i conti con le conseguenze della pandemia LECCO – “Pur con le sue criticità, il 2019 si era configurato come un anno di ripresa e c ...I fondi pubblici pre e post-Covid daranno grande impulso all’industria della sanità. Scaccabarozzi: la Toscana è in pole Ricercatori illuminati, incubatori che raggruppano start up che attraggono comp ...