Roma-Parma, Mkhitaryan in gol: assist di Bruno Peres (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Roma acciuffa il pareggio prima della fine del primo tempo contro il Parma. Allo Stadio Olimpico Bruno Peres ha regalato un assist perfetto per Mkhitaryan che dal centro dell’area ha battuto Sepe con un tiro potente e preciso. Dopo il vantaggio degli ospiti con Kucka, la formazione di Fonseca trova l’1-1. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - EDCI_88 : RT @SoyCalcio_: DESCANSOS #SerieA ?? Roma 1-1 Parma ?? Atalanta 0-0 Sampdoria ?? Bologna 0-1 Sassuolo ?? Torino 0-1 Brescia - siamo_la_Roma : ? Intervallo, risultato di 1-1. ?? La cronaca live di #RomaParma #ASRoma -