Renault E-Tech - Al volante delle varianti ibride di Clio, Captur e Mégane (Di mercoledì 8 luglio 2020) Parto dalla fine per rendere le cose un po più semplici: il nuovo sistema ibrido Renault E-Tech, che debutta in questi giorni sui modelli Clio, Captur e Mégane, restituisce delle belle sensazioni di guida e vanta consumi molto contenuti, almeno per quello che ho potuto leggere sul computer di bordo durante una prima presa di contatto. Sono doti che ogni vettura ibrida dovrebbe possedere, vista la missione di tale tecnologia, ma che non bisogna mai dare per scontate. Specie se si parla di unarchitettura del tutto inedita come quella francese. Un mezzo cambio che funziona. La Renault, infatti, si è inventata un powertrain davvero ingegnoso, con lo stesso hardware che viene declinato nelle varianti full (solo per la ... Leggi su quattroruote

HDmotori : Renault Clio Hybrid: prova su strada della E-Tech ibrida, prezzo e quanto consuma - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Renault E-Tech: un ibrido così non lo avete mai visto - automobilismoIT : Renault E-Tech: un ibrido così non lo avete mai visto - TyDany : Renault E-Tech, la gamma ibrida nasce dai Lego - marcobava : Renault E-Tech, l'ibrido che non c'era -