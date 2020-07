Reddito di cittadinanza entra nel PNR: in vista cambiamenti per il sussidio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza entra nel PNR e potrebbero aprirsi un cantiere di riforma che potrebbe apportare dei cambiamenti al sussidio. Nella bozza del Piano nazionale di riforma entra anche il PNR ad oltre un anno dalla sua entrata in vigore. Questo potrebbe significare per il beneficio dovere affrontare un vero e proprio “tagliando” per apportare miglioramenti nello stesso che consentirebbero il cambio di status dei lavoratori. Ma entriamo nel dettaglio. Reddito di cittadinanza nel PNR Nella bozza presente la previsione di un rafforzamento della fase 2 del Reddito di cittadinanza, quella che dovrebbe reintegrare i beneficiari nel mondo del lavoro. Questa fase, fino ad ora, non ha riscosso un grandissimo successivo collocando nel mondo del lavoro un piccolissimo numero di beneficiari del sussidio. Proprio per questo, come si legge nella bozza del PNR, ma anche per ... Leggi su notizieora

