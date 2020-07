Ragazzi morti nel sonno a Terni, lo spacciatore arrestato confessa: «Ho ceduto loro del metadone» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alla fine ha confessato: il quarantunenne in stato di fermo dopo la morte dei due adolescenti di Terni «ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene... Leggi su leggo

I ragazzi avevano trascorso anche il pomeriggio di lunedì a giocare a calcio in un campetto, poi erano rimasti lì a far serata. Lì secondo gli investigatori, potrebbero aver assunto cocaina o anche ...Alla fine ha confessato: il quarantunenne in stato di fermo dopo la morte dei due adolescenti di Terni «ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito ...