Portatile Acer: i migliori da comprare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Acer è un’azienda taiwanese che si è fatta conoscere e apprezzare per i suoi ottimi prodotti. In pochi anni è riuscita a diventare un’azienda competitiva grazie ai suoi portatili dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Acer, come la leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : Portatile Acer Sconti fino a 300€ su Acer Swift 3 e tanti altri notebook | OfferteLabs Tom's Hardware Italia I migliori notebook gaming per fascia di prezzo

Ci troviamo insomma di fronte ad un PC portatile che non va a trascurare l’universo videoludico, ma che evidentemente deve rinunciare a far girare i titoli di ultima generazione o a ...

Recensione Acer ConceptD 7 • Un notebook realizzato ad arte

Tra le prime scelte nei portatili professionali troviamo questo Acer ConceptD 7 che risulta essere il connubio perfetto della fusione tra potenza e estetica; un prodotto con tutte le carte in regola p ...

Ci troviamo insomma di fronte ad un PC portatile che non va a trascurare l’universo videoludico, ma che evidentemente deve rinunciare a far girare i titoli di ultima generazione o a ...Tra le prime scelte nei portatili professionali troviamo questo Acer ConceptD 7 che risulta essere il connubio perfetto della fusione tra potenza e estetica; un prodotto con tutte le carte in regola p ...