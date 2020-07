Parole di odio e di disprezzo del giudice contro Berlusconi. Ma lui dice che non è vero nulla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono stati mandati in onda su Rete 4 le memorie difensive – trasmesse alla Corte di Strasburgo – dei legali dell’ex Premier. Il giudice Esposito nega qualsiasi pressione dall’alto e annuncia querele. Nella serata del 6 luglio, durante la puntata del programma di Rete 4 “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, sono andate in onda … L'articolo Parole di odio e di disprezzo del giudice contro Berlusconi. Ma lui dice che non è vero nulla proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fanpage : Rete 4 diffidata da Agcom per le parole di Feltri contro i meridionali: “Espressioni d’odio” - Sofia21627748 : Pt. 4 Non capisco come si possa versare tanto odio su persone che condividono messaggi così positivi, come le parol… - Hilaros_00 : Si sta superando il limite, non è più una questione di mi piace non mi piace ma vero e proprio odio. Per quale moti… - adelestancati : RT @salutiawilli: 'Se ti odiassi, il mio odio ti darei con le parole, rotondo e sicuro; ma ti amo, e il mio amore non si affida a questa li… - emmashands : Non ci sono parole per spiegare quanto io detesti ma soprattutto disprezzi il ragazzo della mia amica, è un parassi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parole odio Bruganelli e Freddi, ex di Bonolis: è odio? Le parole della moglie del conduttore Tiscali.it Discutiamo, miglioriamo e approviamo subito la proposta Zan contro l' omotransfobia

Del dibattito che si è attivato in questi giorni intorno al ddl Zan, che unifica le precedenti proposte di legge mirate a contrastare odio, discriminazione e violenza omotransfobica, mi ha colpito la ...

Spazziamo l’Odio, l’evento a sostegno del DDL Zan e in risposta al popolo del Family Day

L’hashtag #RestiamoLiberi monta in rete, diffondendo fake news senza ritegno e denunciando un attacco alla libertà di parole e di opinione. Ma a #RestiamoLiberi, alcune associazioni LGBT hanno ...

Del dibattito che si è attivato in questi giorni intorno al ddl Zan, che unifica le precedenti proposte di legge mirate a contrastare odio, discriminazione e violenza omotransfobica, mi ha colpito la ...L’hashtag #RestiamoLiberi monta in rete, diffondendo fake news senza ritegno e denunciando un attacco alla libertà di parole e di opinione. Ma a #RestiamoLiberi, alcune associazioni LGBT hanno ...