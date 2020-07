Nave Talia: Malta concede lo sbarco ai 50 migranti rimasti a bordo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Erano rimasti in 50 nella Nave Talia, dopo che due migranti erano stati tratti in salvo per le pessime condizioni di salute. Malta ha permesso l’attracco. Hanno ricevuto l’autorizzazione a scendere sulla terra ferma i 52 migranti che da quasi sei giorni erano stipati in condizioni disumane su una Nave cargo. L’imbarcazione si trovava a … L'articolo Nave Talia: Malta concede lo sbarco ai 50 migranti rimasti a bordo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MSF_ITALIA : Eccola di nuovo in azione la politica disumana dell'Europa: al cargo #Talia che ha salvato 52 persone viene negato… - Avvenire_Nei : Il caso. Nave Talia, l'appello del capitano: i 50 migranti soccorsi soffrono, aiutateci - HuffPostItalia : Il migrante in braccio al marinaio: la foto dei soccorsi sulla nave Talia è già un simbolo - babelez : RT @open_migration: ?? Cosa è successo questa settimana? ?? Sbarcati a Malta i migranti a bordo della nave #Talia ?? In quarantena a bordo de… - foodporv : RT @EleonoraCamilli: +++ Malta autorizza lo sbarco dalla nave Talia+++ FINALMENTE #Talia52 #TaliaCrew -