Mondragone: senza più Stato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli scontri nel centro della costa domiziana, diventato in parte «zona rossa» dopo il contagio da Covid-19 nella comunità bulgara, sono solo l'ennesimo sfregio. Da decenni le istituzioni tollerano il degrado in quest'area. Tra gang nigeriane che dettano legge, spaccio internazionale di droga e «caporali» spietati che monopolizzano il lavoro nei campi.Sotto ai palazzi ex Cirio, il quartiere-ghetto di Mondragone, ora ci sono decine di poliziotti in assetto antisommossa. Presidiano la zona rossa istituita dopo il contagio da Covid-19 tra la comunità bulgara che condivide gli edifici con i Mondragonesi. Gli scontri con i residenti sono stati violenti nelle settimane scorse: i primi giorni gli agenti erano pochi e gli immigrati cercavano costantemente di violare il cordone di sicurezza per scappare. Ma le forze dell'ordine non sono state in grado di ... Leggi su panorama

LegaSalvini : ERA UNA PROMESSA: IL CAPITANO TORNA A #MONDRAGONE! #Salvini: “Come promesso, sono tornato a Mondragone (Caserta).… - panorama_it : Gli scontri nel centro della costa domiziana, divenuto «zona rossa» dopo il contagio da Covid-19, sono solo l'ennes… - Alessan19274511 : @mimmo_rinaldi @foxland78 @DSantanche Sei informato male a Mondragone era stato invitato, però sono arrivati quelli… - Gianmaria : @Ludax55 @PappalardoLeon Certo come democraticamente ha preteso un cordone di polizia per evitare contestazioni a M… - MIRKOCCHI : @PieroDAlessand5 Non mi permetterei mai di votare PD e 5S. Per il resto,Zaia ha creato zona rossa a Vó,Bonaccini id… -