Meghan Markle trascina in piccolo Archie in tribunale e Harry fa una gaffe imperdonabile: “La regina Elisabetta è furiosa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una causa contro i paparazzi nel nome di… Archie. L’ultima trovata di Meghan Markle è stata riportata alcuni giorni fa da Le Figaro ed è passata parecchio sotto silenzio. Ma al tribunale di Los Angeles è stata depositata una causa per violazione della privacy. I depositari sarebbero proprio i duchi del Sussex, ma formalmente sarebbe stata fatta a nome del piccolo Archie. I fatti contestati si sono svolti in Canada, quando Harry stava ancora trascorrendo gli ultimi giorni da erede della corona, prima di trasferirsi definitivamente a Los Angeles. Il quotidiano francese riporta, in buona sostanza, che Archie Harrison Mountbatten Windsor ha fatto causa ai fotografi che l’hanno fotografato senza chiedere il permesso. Insomma, secondo gli avvocati della coppia e del primogenito reale, i paparazzi avrebbero dovuto chiedere il permesso a mamma, ... Leggi su ilfattoquotidiano

