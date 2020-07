Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso (Di mercoledì 8 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Le proprietà nutrizionali delle Mandorle e gli effetti positivi sulla salute sono stati tra i protagonisti di Nutrimi – Forum di Nutrizione Pratica – congresso scientifico della durata di due giorni che si svolge ogni anno a Milano, con la partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale. Ambra Morelli, dietista ANDID, ha messo in evidenza le peculiarità delle Mandorle nel corso di un intervento dal titolo “Proprietà nutrizionali e funzionali delle Mandorle. Focus sulle evidenze scientifiche e sul miglioramento del profilo lipidico e metabolico”, con il supporto di Almond Board of California. La presentazione ha preso le mosse da alcune delle ricerche più recenti e rilevanti per mettere in evidenza le numerose proprietà salutari delle Mandorle, per poi focalizzarsi sugli aspetti legati ... Leggi su ildenaro

nestquotidiano : Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso - zazoomblog : Mandorle effetti positivi su problemi cardiovascolari diabete e peso - #Mandorle #effetti #positivi #problemi - Notiziedi_it : Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso - Italpress : Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso -

Ultime Notizie dalla rete : Mandorle effetti Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso Il Dispari Quotidiano Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso

MILANO (ITALPRESS) – Le proprietà nutrizionali delle mandorle e gli effetti positivi sulla salute sono stati tra i protagonisti di Nutrimi – Forum di Nutrizione Pratica – congresso scientifico della ...

Mandorle, ridotto il rischio di malattie cardiovascolari

Gli effetti delle mandorle sulla salute umana sono da tempo al centro dell’attenzione scientifica. Ad aggiungere un importante tassello al già ricco quadro di informazioni che le vedono protagoniste c ...

MILANO (ITALPRESS) – Le proprietà nutrizionali delle mandorle e gli effetti positivi sulla salute sono stati tra i protagonisti di Nutrimi – Forum di Nutrizione Pratica – congresso scientifico della ...Gli effetti delle mandorle sulla salute umana sono da tempo al centro dell’attenzione scientifica. Ad aggiungere un importante tassello al già ricco quadro di informazioni che le vedono protagoniste c ...