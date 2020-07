Maltempo Giappone, le piogge torrenziali non si fermano: 56 morti nel Kyushu (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il bilancio delle vittime collegate all’ondata di piogge torrenziali che ha colpito il sud del Giappone – in particolare l’isola di Kyushu – è salito a 56, con le Forze di autodifesa nipponiche impegnate a cercare i diversi dispersi e a evacuare le persone dalle zone a rischio. Intanto però il Maltempo si è spostato a nord, nella principale isola di Honshu, e ha portato l’agenzia meteorologica nazionale Kishocho a emettere un’allerta per piogge estreme in due prefetture – Nagano e Gifu – e 20 comuni della parte centrale del paese. Mos 20200708T L’Agenzia meteorologica Giapponese ha emesso l’allerta per le prefetture di Gifu e Nagano nella zona centrale del Paese (anche se poi, dopo qualche ore, ha abbassato l’allarme di un gradino, dal più pesante). “In queste aree le piogge sono a ... Leggi su meteoweb.eu

