Magalli attacca ancora la Volpe: “Chissà perché conduce quel programma” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Polemiche senza fine tra il conduttore e la showgirl, Magalli attacca ancora la Volpe: “Chissà perché conduce quel programma”. Non accenna a diminuire la polemica tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe, che ormai è annosa e non si è limitata a quanto accaduto in diretta a ‘I Fatti Vostri’. Il conduttore ha aperto le danze, … L'articolo Magalli attacca ancora la Volpe: “Chissà perché conduce quel programma” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DaniloM83890763 : @perchetendenza Prima lo attacca al gfvip in diretta nazionale ,poi lo sbertuccia senza motivo all'inizio di quest… - infoitcultura : Magalli-Volpe, lite infinita. Lui la sbeffeggia per lo share, lei lo attacca - infoitcultura : Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Magalli in diretta: volano gli stracci - sempreadieta : RT @Iosonolagomma: Ma ve lo ricordate quando Magalli lo volevate presidente della Repubblica? È così spocchioso perché è stato pompato a di… - MillaCarbo1 : RT @Iosonolagomma: Ma ve lo ricordate quando Magalli lo volevate presidente della Repubblica? È così spocchioso perché è stato pompato a di… -