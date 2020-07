Lucarelli deferita, il delirio della Boldrini: "Però su Salvini l'Ordine dei giornalisti tace". Mani nei capelli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Breve riassunto. Ieri, martedì 7 luglio, l'Ordine dei giornalisti ha deferito Selvaggia Lucarelli per aver reso identificabile suo figlio, di 15 anni, nell'ormai celebre attacco a Matteo Salvini, apostrofato da Leon come "razzista" in pubblica piazza. Decisione contestata con veemenza dalla Lucarelli, e oggettivamente è difficile darle torto. Peccato Però che in questa vicenda intervenga Laura Boldrini, la quale ovviamente che fa? Tira in ballo proprio Salvini. La fu presidenta della Camera, su Twitter, scrive quanto segue: "Ma l'Ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito Selvaggia Lucarelli è lo stesso Ordine a ... Leggi su liberoquotidiano

