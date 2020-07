Luca Pitteri era un professore di Amici: oggi a 58 anni sposato con un’ex allieva [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ricordate Luca Pitteri, uno dei professori più noti del talent show Amici? Ma cosa fa ora nella vita e come è diventato? Pitteri oggi ha 58 anni e soprattutto è sposato… con un volto decisamente conosciuto nell’ambito di Amici. Nascono grandi amori tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. Lo sa bene Luca Pitteri, ex professore della scuola, che ha sposato una delle concorrenti. Stiamo parlando di Brigida Cacciatore, studentessa della quinta edizione del talent show. All’epoca Brigida ha gareggiato per la categoria dei cantanti; l’edizione, alla fine, fu vinta da Ivan D’Andrea, un ballerino. La ragazza non ... Leggi su velvetgossip

Wallee___ : RT @Kellakiara: Ma Luca Pitteri che prima ha avuto una relazione con Monica Hill e poi ha sposato Brigida di Amici 5. Io scioccata come GDL. - Kellakiara : Ma Luca Pitteri che prima ha avuto una relazione con Monica Hill e poi ha sposato Brigida di Amici 5. Io scioccata come GDL. -

