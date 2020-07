L’oro sfonda quota 1.800 dollari. La corsa al bene rifugio prosegue da un mese. Può durare? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Risplende e luccica l’oro che sfonda quota 1.800 dollari l’oncia (ossia circa 58 dollari al grammo) e raggiunge la quotazione più elevata da 9 anni a questa parte. Lo sprint del metallo giallo è iniziatolo scorso 5 giugno quando veniva scambiato a 1680 dollari, da allora un guadagno del 7%. Da inizio anno il balzo è invece del 18%. L’oro trascina verso l’alto anche tutto ciò che gli si muove attorno, a cominciare dai titoli minerari, che in media registrano progressi di oltre il 30% in 7 mesi. PAURA O SPERANZA? – Se la tendenza al rialzo è chiara, meno lo sono le ragioni che la spiegano. In generale l’oro vine considerato un bene rifugio che gli investitori comprano quando temono che la situazione economica peggiori e altri asset come azioni o bond possano perdere valore. Negli ultimi anni questa funzione ... Leggi su ilfattoquotidiano

