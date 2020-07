Lo scempio delle canzonette di cui conoscevamo ogni ruga, rimesse a nuovo (Di mercoledì 8 luglio 2020) A gennaio 2016 a New York ci fu una tempesta di neve abbastanza forte da far chiudere i teatri. Il New York Times intervistò alcuni turisti dispiaciuti perché erano a New York apposta per vedere Hamilton, e chissà quando sarebbe ricapitato, i primi biglietti disponibili erano per la fine di quell’anno. La coppia arrivata dall’Arkansas che aveva speso 1500 dollari per uno spettacolo che non avrebbe visto, l’infermiera che dal Connecticut aveva comprato i biglietti per sé e per la sorella a 650 dollari: sono quattro anni che li uso come esempi per dire ai teatranti italiani che i loro biglietti a cifre simboliche tanto ci sono le sovvenzioni statali sono una scemenza, le cose valgono quanto le paghi; sono quattro anni che mi rispondono che Hamilton è un fenomeno pop, mica uno spettacolo qualunque. E in effetti lo è: ha fatto ... Leggi su linkiesta

