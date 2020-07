Lazio, Diaconale: “Rigore per il Lecce? Non c’era, i giocatori non possono tagliarsi le braccia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Lazio, con ogni probabilità, deve abbandonare tutti i propri sogni di scudetto, ma il portavoce biancoceleste, Arturo Diaconale, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Ammonizioni chirurgiche col Torino. Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa anche per gli arbitri. Il rigore non c’era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mani è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possano tagliarsi le braccia, poi se c’è la volontarietà è un altro discorso, ma il rigore di ieri mi sembra eccessivo. Se si fissano regole di questo genere, ci saranno problemi di attaccanti che puntano ad ... Leggi su sportface

