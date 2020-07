Il progetto Garanzia Giovani è stato un fallimento totale (Di mercoledì 8 luglio 2020) A sei anni dall’avvio di Garanzia Giovani, mentre la Commissione europea annuncia di voler rifinanziare il progetto per fronteggiare la crisi Covid-19 e l’Ocse raccomanda di usarlo contro la crescente disoccupazione Giovanile, in Italia il programma di Bruxelles destinato ad ampliare le competenze dei Neet (i ragazzi che non studiano e non lavorano) finora si è rivelato una missione fallita. Nonostante il rifinanziamento della seconda fase con oltre 1,2 miliardi fino a fine 2020 – dopo gli 1,5 miliardi dei primi tre anni – dei risultati di Garanzia Giovani si sa poco o nulla. Se non che l’Italia continua a essere maglia nera in Europa con oltre 2 milioni di Neet sotto i 30 anni, superando i 3 milioni se si arriva a 34 anni. Un limbo fuori dal percorso di studio, ma ai margini del mercato del lavoro, in cui è rimasto incastrato quasi il 29% dei ... Leggi su linkiesta

Ma ciò richiede mezzi finanziari e un piano industriale e un partner forte. L'auspicio è che venga individuato un progetto che restituisca autonomie solidità alla banca, salvaguardando i livelli ...

