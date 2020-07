Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gol del Napoli al minuto 46'! Hysaj porta palla, poi va da Insigne sui venti metri. Il numero 24 serve Mertens in area e il belga calcia a giro: Perin tocca, ma non riesce a evitare il gol!. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio! #Napoli - sscalcionapoli1 : Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio! #ForzaNapoliSEmpre #GenoaNapoli #SerieATIM - tuttonapoli : Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio! -

Ultime Notizie dalla rete : guizzo Mertens Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio! Tutto Napoli Il guizzo di Mertens: Napoli in vantaggio!

Gol del Napoli al minuto 46'! Hysaj porta palla, poi va da Insigne sui venti metri. Il numero 24 serve Mertens in area e il belga calcia a giro: Perin tocca, ma non riesce a evitare il gol!

L'Atalanta vince ancora, il Napoli piega la Roma

Cagliari-Atalanta 0-1 (Muriel 27' su rig.) L’Atalanta vince anche in casa del Cagliari e riduce a un solo punto il suo distacco dall’Inter terza in classifica. Alla Sardegna Arena, la Dea passa 1-0 e ...

Gol del Napoli al minuto 46'! Hysaj porta palla, poi va da Insigne sui venti metri. Il numero 24 serve Mertens in area e il belga calcia a giro: Perin tocca, ma non riesce a evitare il gol!Cagliari-Atalanta 0-1 (Muriel 27' su rig.) L’Atalanta vince anche in casa del Cagliari e riduce a un solo punto il suo distacco dall’Inter terza in classifica. Alla Sardegna Arena, la Dea passa 1-0 e ...