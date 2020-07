Il 16enne denunciato per stupro dopo una festa in spiaggia a Rimini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una festa a base di alcol tra ragazzini, tutti tra i 14 e i 17 anni, sulla spiaggia di Rimini, è finita con due minorenni portate al Pronto soccorso in coma etilico e un’indagine per stupro ai danni di un altro minore, un 16enne, che avrebbe approfittato dello stato di ubriachezza delle due 15enni per avere un rapporto sessuale con loro. Il 16enne sarà segnalato all’autorità giudiziaria minorile di Bologna per violenza sessuale. Il 16enne denunciato per stupro dopo una festa in spiaggia a Rimini La storia è stata riportata dal Corriere Romagna e ora sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Secondo quanto emerso le due minorenni erano ad una festa in spiaggia a Rimini tra coetanei, tutti giovanissimi tra i 14 e i 17 anni. Una delle ragazze dopo aver bevuto si sarebbe appartata ... Leggi su nextquotidiano

