Fratellanze pericolose in nome della trasgressione (Di giovedì 9 luglio 2020) Aprile 1967, John Pearson ha da poco pubblicato una biografia di Ian Fleming, il papà di James Bond, quando viene contattato dalla sua casa editrice con la proposta di scrivere un libro su «i più grandi criminali che avessero mai controllato Londra» e per di più con la loro piena collaborazione. Nasce così Professione criminale. La Londra dei gemelli Kray (Milieu Edizioni, pp. 320, euro 17,90, traduzione di Marta Milani) pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1972 e, … Continua L'articolo Fratellanze pericolose in nome della trasgressione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

