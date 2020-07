Damian Lewis e Dominic West in trattative per A Spy Among Friends di Specturm e BritBox – Notizie serie tv 8 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Notizie serie tv dell’8 luglio: Damian Lewis e Dominic West protagonisti di A Spy Among Friends per Specturm e BritBox Il protagonista di Billions, Damian Lewis e Domic West (The Affair) sono in trattative per vestire i panni da protagonisti della miniserie A Spy Among Friends, ordinata dai servizi Spectrum Originals (americano) e BritBox (Regno Unito). Si tratta di una miniserie in sei parti che si ispira all’omonimo libro di Ben Macintyre, prodotta da Alexander Cary (Homeland) per Sony Pictures Television e ITV Studios. Con un debutto previsto per l’autunno del 2021, la serie racconta la storia di Kim Philby (Damian Lewis), un agente del KGB infiltrato nei servizi segreti inglesi. La serie si concentrerà sul rapporto con l’amico Nicholas Eliott (Dominic West), agente dell’MI6, ed esaminerà lo spionaggio tramite la loro amicizia e gli effetti ... Leggi su dituttounpop

