Coronavirus, Oms: “La pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo ancora raggiunto l’apice” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “L’epidemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto l’apice della pandemia“. Ad affermarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Ci sono volute 12 settimane – ha proseguito – perché il mondo raggiungesse 400mila casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l’ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400mila casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse. Anche se il numero di morti sembra essersi stabilizzato a livello globale, alcuni paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del numero di decessi, mentre in altri paesi questi sono ancora in aumento. Laddove si sono registrati progressi, i paesi hanno attuato azioni mirate nei confronti dei gruppi ... Leggi su ilfattoquotidiano

