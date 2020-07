Coppotelli: bene opere, ma non retrocedere su controlli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Accogliamo con soddisfazione la notizia riguardante le opere pubbliche finanziate per la nostra Regione e inserite nel decreto Semplificazioni approvato dal Governo. Un segnale di attenzione per una regione che ha bisogno di ripartire accelerando proprio sulle grandi opere che mettono in connessione assi strategici per il trasporto di merci e persone”. Cosi’, in una nota, Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl del Lazio. “Nell’elenco delle opere- prosegue Coppotelli- figurano la strada statale 675 Umbro-Laziale Sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, la tratta Monte Romano Est-Civitavecchia, il completamento del collegamento stradale A12 Tarquinia-San Pietro in Palazzi, il collegamento ... Leggi su romadailynews

