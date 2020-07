Conte a Lisbona. Il premier: “Il prossimo Consiglio Ue deve essere risolutivo” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bilaterale Italia-Portogallo. Conte: “Non possiamo accettare un compromesso al ribasso”. Lisbona (PORTOGALLO) – Bilaterale Italia-Portogallo sul Recovery Fund. Il premier Conte ha incontrato il collega portoghese Antonio Costa. Al termine del vertice è stata tenuta una conferenza stampa congiunta per spiegare nei dettagli argomenti che sono stati discussi in questa riunione”. Conte: “Crisi senza precedenti” Il premier Conte nella conferenza stampa ha ribadito di essere davanti “ad una crisi senza precedenti” e soprattutto che “una battaglia da vincere tutti insieme. Per questo motivo tutti ci auguriamo che il prossimo Consiglio Ue sia risolutivo. Non abbiamo tempo da perdere“. Da parte del presidente del Consiglio idee chiare sulla risposta che deve dare l’Europa: “deve essere ambiziosa e forte. ... Leggi su newsmondo

Il Presidente Conte a Lisbona

Il premier Giuseppe Conte lo aveva pubblicizzato come il rimedio miracoloso ... decisionista il suo Governo. Speriamo per lui che a Lisbona, Madrid, Amsterdam e a Berlino, tappe del suo prossimo tour, ...

