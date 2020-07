Carlo Conti affranto, il conduttore svela il grande rimpianto: “E’ sfumato tutto per colpa di…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Carlo Conti e il suo rimpianto più grande Lo scorso venerdì in prima serata su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di Top Dieci, il programma ideato e condotto da Carlo Conti. Mentre dal 10 luglio e per otto settimane consecutive i vertici di Viale Mazzini riproporranno, ovviamente in replica, I Migliori Anni. Per l’occasione il timoniere dello show musicale ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni in edicola nella giornata di martedì, parlando della trasmissione che ormai manca dal palinsesto da diverso tempo svelando anche un suo rimpianto legato al format. “Ho corteggiato a lungo Donna Summer ed ero quasi riuscito a convincerla a venire da me, ... Leggi su kontrokultura

