Alfonso Celotto: "Non c’è riuscito Mussolini a sburocratizzare, figuriamoci Conte" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Se non c’è riuscito Mussolini a sburocratizzare, figuriamoci se ci riesce Conte”. Il costituzionalista Alfonso Celotto commenta ad HuffPost il decreto Semplificazioni approvato ‘salvo intese’ nella notte di ieri. Il pensiero va al discorso che il fondatore del fascismo fa in parlamento nel 1925: “Esigo ed è necessario che tutti (i burocrati, ndr), dal primo all’ultimo, non facciano del sabotaggio… perché in tre anni di governo ho constatato che parecchie volte provvedimenti che erano urgenti, che erano attesi, morivano e stagnavano sui tavoli di molti… che perpetravano questa specie di sabotaggio ai danni della nazione”. Secondo Celotto, “questo è un discorso che, seppure assurdamente, si potrebbe mettere in bocca ai presidenti del Consiglio degli ultimi cento anni”. Il Professore non ... Leggi su huffingtonpost

