Aids, possibile primo caso di guarigione dal virus HIV (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il primo caso di un uomo sieropositivo che è entrato in remissione a lungo termine dopo essere stato curato per meno di un anno ha fatto sperare in una possibile cura futura per l’Aids. Il 34enne brasiliano, a cui è stato diagnosticato l’HIV nel 2012, è stato trattato con una base di terapia antiretrovirale, o ART, che è stata potenziata con ulteriori antiretrovirali, oltre a un farmaco chiamato nicotinamide, una forma di vitamina B3. Il trattamento intensificato è stato interrotto dopo 48 settimane, hanno detto i medici martedì, e 57 settimane dopo il suo DNA dell’HIV nelle cellule e il suo test anticorpale per l’HIV sono rimasti negativi. Paziente affetto da HIV entra in remissione a lungo termine e potrebbe essere la prima persona “curata” dal virus “Questo caso è estremamente interessante e ... Leggi su italiasera

