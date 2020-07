Adara Molinero in diretta tv mortifica Gianmarco Onestini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Di sicuro per Gianmarco Onestini non sarà stato un momento televisivo molto facile, infatti è stato protagonista della casa spagnola del “Grande Fratello Vip” dove ha avuto una relazione con la coinquilina Adara Molinero che, durante una trasmissione, ha dato un giudizio sulle doti da amatore del suo ex: “Pe…e piccolo, baci viscidi e niente orgas….o”. Il tutto è avvenuto durante il programma “Sàbado Deluxe”, un talk in cui hanno parlato della loro esperienza all’interno della casa. La love story è nata all’interno del reality ed è finita una volta che sono tornati alla vita reale, ma il ricordo della ragazza non sembra essere dei migliori. Alle domande del conduttore, che le chiedeva come andava la loro vita ... Leggi su musicaetesti.myblog

