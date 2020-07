Xbox Series X finalmente l'annuncio del prezzo? No ma l'evento di luglio sarà pieno di videogiochi (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo tanti rumor e tanta attesa abbiamo finalmente delle certezze per quanto riguarda i prossimi eventi dedicati a Xbox Series X. Dopo la reazione molto negativa all'evento di maggio, Microsoft dovrebbe avere tra le mani un evento molto importante ricco di videogiochi next-gen first-party ma anche third party.Ma cosa possiamo aspettarci esattamente da questo evento? Anche dando un'occhiata alle parole di insider e addetti ai lavori dotati di diverse fonti piuttosto affidabili, sembra chiaro che la parola d'ordine sarà "videogiochi". Proprio per questo motivo i dubbi sulla presenza di altri annunci riguardo la console sono inevitabili.Il colosso di Redmond annuncerà finalmente il prezzo di Xbox Series X? La risposta a un quesito cruciale per il debutto delle nuove console sembra essere un secco no. A confermarlo sia l'analista Daniel Ahmad che il noto giornalista di The ... Leggi su eurogamer

