Via libera al dl Semplificazioni 'salvo intese', accordo sull'abuso d'ufficio (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - Un Consiglio dei ministri notturno durato sei ore ha approvato il Decreto Semplificazioni ma 'salvo intese': nella maggioranza è stato trovato un compromesso su abuso d'ufficio e opere da commissariare. E' stata stilata una lista di opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate con appositi dpcm entro fine anno. Una settimane di trattativa non è bastata per trovare la quadra finale anche il "salvo intese" riguarderebbe alcuni aspetti "tecnici, non politici". L'elenco, che dovrebbe includere tra le 40 e le 50 opere, non entra comunque nel testo del decreto e ci sarà tempo fino a fine anno per nominare i commissari. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia Semplificazioni procedimentali e ...

