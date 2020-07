Traffico Roma del 07-07-2020 ore 16:30 (Di martedì 7 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in centro fino alle 19 possibili disagi per una manifestazione in piazza San Silvestro alla Gianicolense nelle vicinanze dell’ospedale San Camillo Forlanini chiusa temporaneamente via Stefano boccapaduli 3 via Edoardo Jenner via Ferdinando Palasciano questo su disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per la caduta di alcuni cornicioni a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede lunghe code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina code a partire da via di torricola Verso il raccordo è da via Delle ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MattiaPonti2 : @ilmessaggeroit Il problema del traffico di Roma adesso sono i monopattini ve? Tra un po' diventano gli skateboard. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Controlli sui permessi disabili: oltre 130 contrassegni ritirati

Sono oltre 130 i permessi per disabili ritirati dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quanto scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare. Già ...

Liguria. Caos autostrade: anche stamani auto incolonnate. Toti: 'Problemi 118 raggiungere ospedali'

Criticità ogni giorno, nelle ore 'canoniche': dalle 7 alle 10 del mattino e poi nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 20. L'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, aveva avvertito che luglio s ...

Sono oltre 130 i permessi per disabili ritirati dall’inizio dell’anno dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quanto scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare. Già ...Criticità ogni giorno, nelle ore 'canoniche': dalle 7 alle 10 del mattino e poi nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 20. L'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, aveva avvertito che luglio s ...