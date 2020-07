Toni: “Non sono sicuro che Rangnick sia adatto al Milan” (Di martedì 7 luglio 2020) L’ex attaccante della Nazionale italiana, Luca Toni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport 1. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Non sono sicuro che sarebbe l’allenatore giusto per il Milan. Se il Milan volesse comprare giocatori esperti vorrei un allenatore con un nome più importante di quello di Rangnick, che sarebbe perfetto con giovani promesse”. L'articolo Toni: “Non sono sicuro che Rangnick sia adatto al Milan” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

