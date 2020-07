Sturno, dichiara ai carabinieri di essere un ‘collega’: 40enne nei guai (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di “Usurpazione di titoli”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Sturno: l’uomo, dopo aver richiesto al 112 l’intervento della pattuglia per una lite verbale con una persona del luogo, dichiarava ai carabinieri di essere un appartenente alle Forze dell’Ordine e di prestare servizio alla Polizia Stradale. Alla specifica richiesta di esibire il tesserino, il 40enne, meravigliandosi di quell’ulteriore accertamento, estraeva quindi dal suo portafoglio un documento che tuttavia confermava la falsità di quanto dichiarato. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo Sturno, dichiara ai carabinieri di ... Leggi su anteprima24

