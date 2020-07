Stefano De Martino, un colpo niente male! La notizia è ufficiale e felicissima (Di martedì 7 luglio 2020) Tra una soffiata e una paparazzata negli ultimi giorni non c’è proprio pace per Stefano De Martino, già travolto dal gossip dopo la rottura con Belen Rodriguez e ora nel mirino per un presunto flirt con Alessia Marcuzzi. E il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi non riesce a ‘respirare’ nemmeno a Made in Sud, il programma in onda su Rai2 da poco tornato in onda che conduce insieme a Fatima Trotta. Anche lì le battute sulla sua ormai terminata storia d’amore con l’argentina sono all’ordine del giorno e come accaduto la scorsa settimana anche ieri sera, lunedì 6 luglio, è stato Peppe Iodice a mettere il dito nella piaga: “Fratimo De Martino – ha esordito il comico – vieni qua, ti devo dire una cosa. Ma che hai combinato? Un’ennesima settimana in cui stai facendo solo guai!”. ... Leggi su caffeinamagazine

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - GiusCandela : RT @ErreEffe7: Il Feltri di Crozza direbbe che Canale 5 si sta kebabbizando. con la serie turca Daydreamer. Vespa boccia Diletta Leotta (5)… - ErreEffe7 : Il Feltri di Crozza direbbe che Canale 5 si sta kebabbizando. con la serie turca Daydreamer. Vespa boccia Diletta L… - IGiora : Ma se Stefano De Martino vi dice che viene a casa vostra tutti giorni ad una certa ora, voi gli dite di no?! Ragion… - ChiccoseDOC : IN COPERTINA SUL SETTIMANALE “CHI”, IL BACIO DI BELEN RODRIGUEZ.. DOPO LA NUOVA ROTTURA CON STEFANO DE MARTINO.. AL… -