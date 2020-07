Stefano De Martino immortalato con Mariana Rodriguez, l’ex di lei (il modello Simone Susinna) commenta stizzito (Di martedì 7 luglio 2020) Il gossip nato sulla (ex) coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta catalizzando l’attenzione mediatica della cronaca rosa di questa estate. Ufficialmente single, Stefano e Belen sembrerebbero uscire con altre persone. Il primo con una schiera di belle ragazze in quel di Napoli, la seconda con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Alla soap opera si è aggiunta oggi la modella Mariana Rodriguez, ex volto di Pechino Express nonché iconica concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, con tanto di campana tibetana e sfuriata contro Queen Valery. Ad immortalare Stefano e Mariana insieme in barca sono stati i paparazzi di Chi. “Weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la ... Leggi su bitchyf

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - granato_serena : RT @Una_Gioia_Mai: Stefano De Martino tradisce Emma con Belen Stefano De Martino tradisce Belen con Alessia Marcuzzi Stefano De Martino tra… - granato_serena : RT @mounds_shame: Domani su Chi: le foto di Stefano De Martino che ha trascorso il weekend in barca con Mariana Rosriguez e le foto di Bele… - Corriere : Belen bacia Gianmaria Antinolfi, il suo ex con un'altra «Rodriguez» - FmWorld_Italy : Stefano De Martino confermato alla conduzione del Festival di Castrocaro su Rai2 e Rai Radio2 -