Stati popolari, la lotta degli ‘invisibili’ per i diritti propri e di tutti (Di martedì 7 luglio 2020) Domenica scorsa, 5 luglio, ho partecipato agli Stati popolari convocati a piazza San Giovanni, a Roma, da una nutrita serie di comitati ed organizzazioni di base di lavoratori e lavoratrici. Nonostante il caldo torrido del primo pomeriggio domenicale erano presenti varie migliaia di persone con mascherina e distanziamento regolamentari. Si tratta dei settori sociali che hanno permesso la sopravvivenza della società italiana durante il lockdown, mentre gli imprenditori e i politici ad essi più vicini si agitavano scompostamente per chiedere la riapertura immediata di ogni luogo, alla faccia del contagio che, come sappiamo, continua ad incombere sulle nostre esistenze e che all’epoca mieteva moltissime vittime. Mentre Renzi, Salvini & Co. continuavano il loro osceno teatrino col favore dei mezzi televisivi sia quelli “pubblici” che quelli privati, i ... Leggi su ilfattoquotidiano

