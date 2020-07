Stasera in tv | 7 luglio | Novecento, in onore del Maestro Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Martedì 7 luglio alle ore 21.10 su Rai Movie andrà in onda il film drammatico Novecento con Burt Lancaster. Il 7 luglio alle ore 21.10 andrà in onda su Rai Movie il film Novecento diretto da Bernardo Bertolucci con Burt Lancaster, Donald Sutherland, Robert De Niro, Dominique Sanda, Alida Valli, Sterling Hayden, Stefania Sandrelli, Werner … L'articolo Stasera in tv 7 luglio Novecento, in onore del Maestro Ennio Morricone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

