Scuola, sarà Arcuri a gestire la ripartenza in sicurezza (Di martedì 7 luglio 2020) Sarà Domenico Arcuri, già commissario all’emergenza Covid, a garantire la ripartenza della Scuola. E’ stato infatti nominato commissario per la ripresa delle scuole in sicurezza da una norma contenuta nel decreto Semplificazioni. Arcuri dovrà occuparsi della fornitura di gel, mascherine e «ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali». Gestirà contratti e probabilmente anche i test sierologici da fare al personale scolastico. Dura e immediata la reazione di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha dichiarato: «Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle ... Leggi su ilnapolista

AzzolinaLucia : Nessun alunno sarà cacciato da scuola, come sta continuando a dire #Salvini in queste ore, inondando le Regioni di… - matteosalvinimi : Questa sera il ministro #Azzolina dice che “nessun alunno sarà cacciato da scuola”, e così smentisce il ministro Az… - matteosalvinimi : Ieri sera Lucia Azzolina sosteneva che “nessun alunno sarà cacciato da scuola”, e così smentiva il ministro Lucia A… - Xiax__x : amo essere in italia quando si tratta di dare documenti alla scuola perché anche se me ne sono dimenticata e non li… - napolista : Scuola, sarà Arcuri a gestire la ripartenza in sicurezza E’ stato nominato commissario dal decreto Semplificazioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sarà Scuola: Azzolina in visita a liceo Floridia dove si è diplomata Affaritaliani.it