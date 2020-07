Scuola, Renzi su Azzolina: non mi Convince (Di martedì 7 luglio 2020) “A me la Azzolina non Convince, ma capisco che quello è un ministero difficile”. Esordisce così Matteo Renzi, a Marina di Grosseto, parlando di Scuola. Il leader di Italia Viva ricorda di aver “avuto tutti contro sulla Scuola” e suggerisce ad Azzolina di non seguire i sondaggi. “Non si preoccupi di vedere che effetto fanno le cose che dice, ma abbia una visione strategica” aggiunge. “Quello che accadrà con le riaperture delle scuole bisognava prevederlo e lavorarci mesi fa. Il dibattito sul plexiglas anche no, facciamo invece il test sierologico ai ragazzi” termina Renzi. Leggi su youreduaction

