Scuola, novità in arrivo: test sierologici per prof e bidelli. Esami a campione per gli alunni (Di martedì 7 luglio 2020) test sierologici per insegnanti e bidelli. È una delle misure per garantire un rientro a Scuola in sicurezza a settembre. Come si legge su notizie.it, che fa riferimento a informazioni del Corriere della Sera, sono stati prospettati due milioni di test sierologici destinati a docenti e bidelli. Le novità spuntano fuori a mano a mano, con la Azzolina che continua, incredibilmente, a navigare a vista. A Scuola il personale dev’essere “sano” Il presupposto ò chiaro: tutto il personale scolastico deve essere “sano”. In questo modo non mette a repentaglio né la propria salute né quella dei più piccoli. Nel documento consegnato da Comitato tecnico scientifico al presidente del Consiglio Conte gli esperti invitano il governo alla massima prudenza. Prima della ripartenza, due milioni di test Dovranno essere effettuati ... Leggi su secoloditalia

