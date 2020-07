Resident Evil Village arriverà nel secondo trimestre del 2021 e durerà più di Resident Evil 7? (Di martedì 7 luglio 2020) L'anno prossimo, la serie Resident Evil tornerà con Village. Il gioco è stato presentato all'evento reveal di PS5 e in seguito è stato confermato che arriverà solo su console next-gen. Da allora, come al solito, abbiamo ricevuto molti rumor e indiscrezioni, e ora un noto insider ha alimentato le speculazioni intorno al titolo.AestheticGamer, noto anche come Dusk Golem, ha condiviso attraverso Twitter alcune informazioni su RE Village. Alla domanda sulla longevità, l'utente ha detto che non si tratterà di un gioco particolarmente lungo, ma durerà più di Resident Evil 7, forse perché, come disse lo stesso insider, il titolo darà un maggior peso all'esplorazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #ResidentEvilVillage al centro di nuovi rumor. - tuttoteKit : Resident Evil Village: un insider sarebbe già a conoscenza del periodo d'uscita #Capcom #DuskGolem #PC #PS5… - Lokonidas : @canalCCore2 Isso me lembra Resident Evil 3, famosa Magnum. - zama_zamy : @mariate29877567 @CorradoB81 Io di Leon conosco quello del film E il protagonista del videogioco Resident evil 2 O… - MancinoNemesi : @fossiFiga Quindi per ora ho conosciuto un modello di bici, il mostro di resident evil ma nessun umano con il mio n… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil ''Resident Evil'' ispirata all'omonima saga di videogames RAI - Radiotelevisione Italiana Resident Evil Village arriverà nel secondo trimestre del 2021 e durerà più di Resident Evil 7?

L'anno prossimo, la serie Resident Evil tornerà con Village. Il gioco è stato presentato all'evento reveal di PS5 e in seguito è stato confermato che arriverà solo su console next-gen. Da allora, come ...

Resident Evil Village: un insider sarebbe già a conoscenza del periodo d’uscita

Resident Evil Village sembra una miniera inesauribile di rumor, l’ultimo tra questi riguarda il periodo d’uscita del prossimo gioco che dovrebbe chiudere l’arco narrativo del settimo capitolo L’anno p ...

L'anno prossimo, la serie Resident Evil tornerà con Village. Il gioco è stato presentato all'evento reveal di PS5 e in seguito è stato confermato che arriverà solo su console next-gen. Da allora, come ...Resident Evil Village sembra una miniera inesauribile di rumor, l’ultimo tra questi riguarda il periodo d’uscita del prossimo gioco che dovrebbe chiudere l’arco narrativo del settimo capitolo L’anno p ...