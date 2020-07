Rai Radio2, a “Radio2 Social Club” il prestigioso premio Flaiano (Di martedì 7 luglio 2020) "In tempi pesanti, tristi e sospesi, il team di Radio2 Social Club capitanato da Luca Barbarossa ci ha fatto compagnia, ci ha regalato il sorriso, l`armonia e la leggerezza senza mai essere superficiale o banale". Questa la motivazione con la quale la trasmissione si è distinta alla 47esima edizione del premio in onore del grande giornalista e sceneggiatore.Luca Barbarossa, che da 11 anni è al timone del programma, ha voluto condividere l`emozione del premio con tutta la squadra di Rai Radio2, con Andrea Perroni e Neri Marcorè, che hanno regalato "sorrisi, ironia e intelligenza anche in questo periodo così difficile", con la Social Band e con tutti i favolosi ospiti che si sono avvicendati nelle diverse edizioni della trasmissione. Radio2 Social Club, format giunto ormai alla undicesima edizione con un crescendo continuo di pubblico, è diventato ... Leggi su ilfogliettone

