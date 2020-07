Migranti, in 180 sbarcano a Porto Empedocle dalla Ocean Viking (Di martedì 7 luglio 2020) La nave umanitaria Ocean Viking SOS Mediterranee è arrivata a Porto Empedocle, Agrigento. I Migranti verranno caricati, direttamente all’interno della stiva dell’Ocean Viking, su degli autobus che poi accederanno alla stiva della Moby Zazà. Di fatto, i 180 non metteranno piede sul territorio agrigentino. L'articolo Migranti, in 180 sbarcano a Porto Empedocle dalla Ocean Viking proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

AndreaRomano9 : I 180 migranti della #OceanViking sbarcheranno a Porto Empedocle, in piena sicurezza e nel pieno rispetto della vit… - Noiconsalvini : CONTE CEDE AL RICATTO DELLE ONG: SÌ ALLO SBARCO PER 180 MIGRANTI IL GOVERNO ITALIANO RIMANE ISOLATO IN UE SUL FRONT… - HuffPostItalia : Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking - let_lovein : RT @HuffPostItalia: Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking - argyrosingh : Caso Ocean Viking. Sembra che tutto si stia risolvendo in queste ore e che i 180 migranti siano risultati negativi… -