Lino Apicella e il go kart del figlio rubato: “restituitelo per favore” (Di martedì 7 luglio 2020) In un Video esclusivo che la sorella della moglie di Pasquale Apicella, ha mandato a Fan Page, si evidenzia ancora una volta quanto sia importante per la famiglia, riavere il go kart rubato al figlio. Un video che commuove e ancora una volta dimostra quanto sia prezioso quel go kart che è stato rubato. Un go kart che è il ricordo di ore spensierate tra Lino Apicella e il figlio. Un video in cui il poliziotto ucciso insegnava al figlio piccolo a guidare il go kart che gli ha regalato, e che ha modificato proprio affinché il bambino potesse arrivare con i piedini ai pedali. Pasquale (Lino) Apicella è il poliziotto di 37 anni che, lo scorso aprile, venne ucciso in servizio, a Napoli. Il go kart è quello che ignoti gli hanno rubato qualche giorno fa dopo essersi introdotti nel garage dell’abitazione del poliziotto, a Villaricca, ... Leggi su chenews

